روبي تلتقي جمهورها في الأردن

عمان – «القدس العربي»: أحيت النجمة المصرية روبي، مساء أمس الجمعة، حفلاً غنائياً في الأردن، وقدمت خلال الحفل باقة متميزة من أغنياتها الجديدة والقديمة، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

وقدمت خلال الحفل عدداً من أغنياتها أبرزها، «ليه بيداري، السنبلاوين، خد بوسة، الليلة حلوة، ندل وعيوطة، 3 ساعات متواصلة، حياتي، عسل يا ناس، نمت ننه، الهشك بشك، لازقة خفاش، أمك وأبوك، سلم علي، يالرموش، أول مرة».

وتتعاون في أغنية جديدة مع الفنان محمود العسيلي، ومن المقرر أن يقدما أغنية جديدة ومختلفة سويا ستُطرح عبر منصات الموسيقى خلال الفترة القليلة المقبلة في صيف 2025.

يشار إلى أن آخر أعمال روبي كان مسلسل إخواتي الذي عُرض في موسم رمضان الماضى، بمشاركة نيللى كريم، جيهان الشماشرجى، كندة علوش، وآخرين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير.