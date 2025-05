وزير الخارجية الأمريكي يتوعد حماس بالتدمير إذا لم تفرج عن جميع الأسرى الإسرائيليين- (تدوينة)

واشنطن: حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت من أن حركة حماس “ستدمَّر” إذا لم تطلق سراح كل الأسرى المتبقين في غزة، كما أدان مقتل ثلاثة أفراد من عائلة إسرائيلية كانوا محتجزين في القطاع.

وزعم روبيو عبر منصة إكس إن “معاملة حماس للأسرى، بما في ذلك قتلها الوحشي لعائلة بيباس، توضح بشكل أكبر همجيتها وهي سبب آخر يجعلنا نقول إن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يطلقوا سراح جميع الرهائن على الفور أو سيتم تدميرهم”.

Hamas’ treatment of hostages, including its brutal murder of the Bibas family, further illustrates their savagery and is yet another reason why we are saying these terrorists must release all of the hostages immediately or be destroyed.

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 22, 2025