سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وزير الخارجية الأمريكي يتوعد حماس بالتدمير إذا لم تفرج عن جميع الأسرى الإسرائيليين- (تدوينة)

22 - فبراير - 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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واشنطن: حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت من أن حركة حماس “ستدمَّر” إذا لم تطلق سراح كل الأسرى المتبقين في غزة، كما أدان مقتل ثلاثة أفراد من عائلة إسرائيلية كانوا محتجزين في القطاع.

وزعم روبيو عبر منصة إكس إن “معاملة حماس للأسرى، بما في ذلك قتلها الوحشي لعائلة بيباس، توضح بشكل أكبر همجيتها وهي سبب آخر يجعلنا نقول إن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يطلقوا سراح جميع الرهائن على الفور أو سيتم تدميرهم”.

(وكالات)

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  1. يقول عابد صابر:
    فبراير 23, 2025 الساعة 5:36 ص

    الولايات المتحدة الأمريكية ءاخر من يتكلم عن الإنسانية والأخلاق الحميدة مابني على باطل وابادة الهنود الحمر والتطهير العرقي وقتل اليابانيين بقنابل نووية خير دليل على ارهابكم ووحشيتكم في الفتنام والصومال وافغانستان والعراق وليبيا وفلسطين المباركة والعالم الإنساني جله عنى من عدوانكم وارهابكم وطغيانكم فلن تخدعوا أحدا بكذبكم ونفاقكم..فالعالم الإنساني والحقوقي والضماير الحية اليوم ضدكم..ومع أصحاب ألحق والقانون والعدل لكافة المجتمع الإنساني العالمي.

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  2. يقول احمد:
    فبراير 23, 2025 الساعة 6:38 ص

    أغاظتكم حماس كما أغاظت صهاينة العرب والعلمانيين وعرابي التحرر بإنسانيتها ونبلها وكريم أخلاقها

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  3. يقول أحمد:
    فبراير 23, 2025 الساعة 7:02 ص

    أسطوانة مشروخة ترددها أمريكا كلما تعلقت ضربات هي وكلبها على يد المقاومة. لماذا لم نسمع لكم عويلا على نساء وأطفال وشيوخ غزة الذين مزقتموهم أشلاء بقناباكم الفوسفورية وسلاحكم المحرم دوليا. أمريكا خبيثة

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  4. يقول نزار:
    فبراير 23, 2025 الساعة 7:43 ص

    نقول لهذا الوزير الغبي: الغباء يقصد به الطريقة التي يتعامل بها الانسان مع الاخرين، وهذه الطريقة هي عبارة عن ضعف فى الأدراك والفهم والتعلم،و دلائل الغباء ثلاثة: العناد، والغرور، والتشبث بالرأي. و الغباء أخطر بكثير من الشر، فالشر يأخذ إجازة من حين لآخر، أمّا الغباء فيستمر. ويجب أن يعلم أن الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة. وكما قالت الشاعرة والناقدة الانجليزية Edith Sitwell: إني صبورة على الغباء لكن ليس على من يفاخرون بغبائهم. والمقاومة سترد على غبائك أنت ورئيسك.

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  5. يقول مجيب محمد:
    فبراير 23, 2025 الساعة 8:43 ص

    التعليقات تنم عن درجة من المعرفة و الوعى لذلك لازما تقع عليكم مسؤولية ( كل المتداخلين و المعلقيين و المعلقات) كبيرة جدا فى رفع درجة الوعى فى محيطكم حتى يعى و يفهم من فى محيطكم ان المعرفة و الوعى هما السبيل الوحيد للانتصار فى هذه المعركة…..

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