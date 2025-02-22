وزير الخارجية الأمريكي يتوعد حماس بالتدمير إذا لم تفرج عن جميع الأسرى الإسرائيليين- (تدوينة)

واشنطن: حذّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو السبت من أن حركة حماس “ستدمَّر” إذا لم تطلق سراح كل الأسرى المتبقين في غزة، كما أدان مقتل ثلاثة أفراد من عائلة إسرائيلية كانوا محتجزين في القطاع.
وزعم روبيو عبر منصة إكس إن “معاملة حماس للأسرى، بما في ذلك قتلها الوحشي لعائلة بيباس، توضح بشكل أكبر همجيتها وهي سبب آخر يجعلنا نقول إن هؤلاء الإرهابيين يجب أن يطلقوا سراح جميع الرهائن على الفور أو سيتم تدميرهم”.
Hamas’ treatment of hostages, including its brutal murder of the Bibas family, further illustrates their savagery and is yet another reason why we are saying these terrorists must release all of the hostages immediately or be destroyed.
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 22, 2025
Hamas released six more hostages in Gaza today. Through @POTUS’s efforts, more than 30 hostages have been freed in the Phase I ceasefire. Nearly twice as many remain – ALL must be released NOW!
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 22, 2025
(وكالات)
الولايات المتحدة الأمريكية ءاخر من يتكلم عن الإنسانية والأخلاق الحميدة مابني على باطل وابادة الهنود الحمر والتطهير العرقي وقتل اليابانيين بقنابل نووية خير دليل على ارهابكم ووحشيتكم في الفتنام والصومال وافغانستان والعراق وليبيا وفلسطين المباركة والعالم الإنساني جله عنى من عدوانكم وارهابكم وطغيانكم فلن تخدعوا أحدا بكذبكم ونفاقكم..فالعالم الإنساني والحقوقي والضماير الحية اليوم ضدكم..ومع أصحاب ألحق والقانون والعدل لكافة المجتمع الإنساني العالمي.
أغاظتكم حماس كما أغاظت صهاينة العرب والعلمانيين وعرابي التحرر بإنسانيتها ونبلها وكريم أخلاقها
أسطوانة مشروخة ترددها أمريكا كلما تعلقت ضربات هي وكلبها على يد المقاومة. لماذا لم نسمع لكم عويلا على نساء وأطفال وشيوخ غزة الذين مزقتموهم أشلاء بقناباكم الفوسفورية وسلاحكم المحرم دوليا. أمريكا خبيثة
نقول لهذا الوزير الغبي: الغباء يقصد به الطريقة التي يتعامل بها الانسان مع الاخرين، وهذه الطريقة هي عبارة عن ضعف فى الأدراك والفهم والتعلم،و دلائل الغباء ثلاثة: العناد، والغرور، والتشبث بالرأي. و الغباء أخطر بكثير من الشر، فالشر يأخذ إجازة من حين لآخر، أمّا الغباء فيستمر. ويجب أن يعلم أن الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة. وكما قالت الشاعرة والناقدة الانجليزية Edith Sitwell: إني صبورة على الغباء لكن ليس على من يفاخرون بغبائهم. والمقاومة سترد على غبائك أنت ورئيسك.
التعليقات تنم عن درجة من المعرفة و الوعى لذلك لازما تقع عليكم مسؤولية ( كل المتداخلين و المعلقيين و المعلقات) كبيرة جدا فى رفع درجة الوعى فى محيطكم حتى يعى و يفهم من فى محيطكم ان المعرفة و الوعى هما السبيل الوحيد للانتصار فى هذه المعركة…..