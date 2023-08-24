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روجينا تعلن دخولها سباق دراما رمضان وتتكتم على التفاصيل

منذ 39 دقيقة

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“القدس العربي”: أعلنت الفنانة المصرية روجينا عن مشاركتها في الماراثون الرمضاني لعام 2024، مؤكدةً أنها ستخوض الدراما الرمضانية من خلال عمل يناقش قضية مهمة.

ولم تكشف روجينا، في تصريحات إعلامية، عن تفاصيل المسلسل ولا حتى عن عنوانه، قائلةً: “إن شاء الله بحضر لحاجة مهمة في رمضان 2024، وهو دور صعب زي مسلسل “ستهم”، وموضوع شيق جداً”.

وردّت روجينا على اتهام البعض لها بمشاركتها في أعمال فنية بسبب زوجها الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، بالقول: “الناس يقولوا اللي يقولوه أنا فنانة موهوبة، وخريجة معهد فنون مسرحية، ومن الممثلات اللي اشتغلت مسلسلات مهمة بالنسبة للدراما المصرية، وجمهوري بيحبني”.

وشاركت روجينا في الماراثون الرمضاني لعام 2023 بمسلسل “ستهم”، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً، وتدور أحداثه حول “ستهم”، التي تدخل في صراع مع أسرتها بعد قتل زوجها، وتحاول تربية أبنائها بعيداً من المشاكل، ثم تضطر للتنكر في هيئة رجل حتى تواجه صعوبات الحياة.

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