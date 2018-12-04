روحاني يهدد بمنع تصدير النفط من الخليج إذا توقف النفط الإيراني

جنيف: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني الثلاثاء، إن الولايات المتحدة لن تتمكن من منع إيران من تصدير نفطها، وأن أي تحرك لمنع شحنات الخام الإيرانية من المرور عبر الخليج سيؤدي إلى توقف جميع صادرات النفط عبر الممر المائي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران. ويقول المسؤولون الأمريكيون إنهم يعتزمون وقف صادرات النفط الإيرانية تماما في مسعى لكبح برنامج طهران الصاروخي ونفوذها الإقليمي.

وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون خلال زيارة إلى مدينة شاهرود بشمال البلاد: “يجب أن تعلم أمريكا أننا نبيع نفطنا وأننا سنواصل بيع نفطنا ولن يستطيعوا وقف صادرات نفطنا”.

وقال: “إذا منعوا يوما تصدير نفط إيران، فلن يُصدر أي نفط من الخليج الفارسي”.

وزادت التوترات بين إيران والولايات المتحدة بعد انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف وإعادته فرض عقوبات على طهران.

وقال روحاني إن الولايات المتحدة لن تنجح في قطع الروابط الاقتصادية لإيران مع المنطقة والعالم.

وقال إسحاق جهانجيري النائب الأول للرئيس الإيراني اليوم إن العقوبات الأمريكية تلحق الضرر بالفئات الأضعف في إيران.

وقال جهانجيري: “حين يقول (الأمريكيون) إن هدفهم هو الحكومة الإيرانية وإنه لن تكون هناك ضغوط على المرضى والمسنين والضعفاء في المجتمع، فهذا كذب” وفقا لما ذكرته وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء.

(رويترز)