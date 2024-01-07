روحه فوق راحته: الدحدوح كرمز لفلسطين!

قصفت آلة القتل الإسرائيلية، أمس الأحد، سيارة مدنية في منطقة ميراج في رفح، جنوب القطاع، الذي يُفترض أن يكون بين «المناطق الآمنة» حسب تعليمات جيش الاحتلال. كانت السيارة تقلّ الصحافيين، حمزة الدحدوح، ومصطفى الثريا مما أدى إلى مصرعهما فورا، وهو ما رفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بدء العدوان على غزة إلى 109.
حمزة هو نجل وائل الدحدوح، مراسل قناة «الجزيرة» في قطاع غزة، ويمثل اغتياله متابعة لإبادة عائلة الدحدوح، التي تعرّضت في 25 تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى قصف في منزل نزحت إليه في مخيم النصيرات وسط القطاع، وهي أيضا إحدى المناطق التي طلب الاحتلال من سكان شمال القطاع التوجه إليها، مما أدى إلى استشهاد زوجته وابنه وابنته وفقدان عدد من أفراد العائلة. فضح الدحدوح أكاذيب الاحتلال حينها بالتأكيد على استهداف عائلته في منطقة بعيدة عن شمال غزة بعد أن طلب الاحتلال من الفلسطينيين إخلاءها، ورأى أن جيش الاحتلال يقوم بملاحقته لـ«ينتقموا منا بالأولاد. معليش».
باغتيال ابنه البكر الذي كان «كل شيء بالنسبة لي» كما قال أبوه، توضّح حكومة الأشرار والتطهير العرقي والإبادة الجماعية والتوحّش المنفلت من عقاله إن غلّ إسرائيل على أصحاب الأرض أسوأ من قساوة حديد صواريخها ومدفعيتها وجنازير دباباتها.
… ويوضّح الأخيار، المستضعفون الذين يرثون الأرض، من جهتهم، بمشاعر الدحدوح، الذي أصبح رمزا لفلسطين نفسها، أن الدموع التي يذرفها على ابنه هي «دموع الإنسانية التي تفرقنا عن أعدائنا».
استشهد نجل الدحدوح، وهو صحافي مثله، في «يوم الشهيد» الذي يصادف 7 كانون ثاني/يناير من كل عام، والذي يستذكر فيه الفلسطينيون شهداءهم، وتحوّلوا بمجموعهم إلى أيقونة لشعب شهيد، ليس بقذائف جيش العنصرية الإسرائيلي وحدها، بل بتخاذل بعض الأنظمة العربية، التي تظهر أفعالها، لا أقوالها، أنها داعمة للحرب على الفلسطينيين، وكذلك بتواطؤ المنظومة الغربية الفاجر على قتله، بالدعم السياسي والعسكري والإعلامي.
ودّع حمزة أباه، من دون أن يعرف، بكلمات مؤثرة وجهها له قبل يوم واحد من استشهاده مخاطبا إياه بـ«الصابر المحتسب» ومطالبا إياه بألا ييأس «ولا تقنط من رحمة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيرا لما صبرت».
تعزّي «القدس العربي» الشعب الفلسطيني الشهيد، وتخص الدحدوح، «الصابر المحتسب» وتستذكر في هذه الواقعة كلمات الشاعر الفلسطيني الراحل إبراهيم طوقان: لا تسل عن سلامته ـ روحه فوق راحته».
بسم الله الرحمن الرحيم. يحاربون إعلامنا حتى بالصواريخ لم لا نحاربهم لم لا ينطلق إعلام عربي يحرض على ثورة إسلامية عارمة لم لا يتحرك إعلام يدعو لحشد الشعوب على الحدود لتشكيل مشهد يجعل المحتل يموت من الرعب لم لا يحرض الإعلام الجيوش العربية على إسقاط العملاء والخونة لم لا يحرض الشرطة والجيش في الضفة الغربية على صد توغل المحتل في رام الله ونابلس وطولكرم هل يعقل ان يحاربوا إعلامنا بالقصف الصاروخي ولا نحارب ولا حتى بالكلمة بعد استشهاد العاروري وحمزة الدحدوح يجب إيجاد آلية يتم من خلالها اصطياد رئيس وزراء الاحتلال ووزير دفاع الكيان الصهيوني وقائد الجيش وباقي الأشرار .. نسأل الله التوفيق في اصطيادهم.
اعلى جبال فلسطين اسمه الجرمق ، والدحدوح غدى جبل المحامل وجرمق غزة .
رحم الله شهداء أل الدحدوح وجميع شهدائنا ونعزي ايقونة الصحافة العربية الأخ وائل الدحدوح بمصابه الجلل وعزاؤنا انهم سبقوه إلى الجنة بإذن الله
يقتضي الامر ربما مؤقتا ابتعاد السيد وائل الدحدوح عن خطوط النار الى المركز في الدوحة بما يشبه استراحة مقاتل
حسبنا الله ونعم الوكيل في من تأخر عن نصرة غزه ، اللهم انتقم من كل ظالم ، انتقم من بايدن الصهيوني جزار غزه وقاتل الأطفال والنساء وانتقم من بلنكن اليهودي المراوغ وانتقم من نتن ياهو الخنزير ، الله اكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل
بارك الله بك يا دكتورة أسمى…أتفق مع حضرتك { الدحدوحيّة } ظاهر إعلاميّة بامتياز تستحق أنْ تسجّل باسم الإعلاميّ المجاهد وائل دحدوح.لك قصب السبق؛ فإنت من السابقين السابقين بالخير والفكر الخلاق.
عظم الله اجركم جيعا” في كل الشهداء و ثبتكم الله و نصركم يا اهل غزه العزه . الحريه لها ثمن و المقاومه بفضل الله و سواعدها تستنزف الاحتلال و وجهت له اكبر ضربه في تاريخه بعد ضربة حرب ٧٣ و لكن الاحتلال جبان غير انساني و بدون اخلاق فهو يغطي علي فشله بجعل الأبرياء من الأطفال و النساء يدفعون ثمن فشله. بل و يدمر كل ما هو حضاري من المستشفيات و المدارس و الجامعات و دور العباده و المعالم الاثريه. احتلال همجي ارهابي غير صالح للحياه و التعايش و يجب محاسبته و محاسبة رموزه الإرهابيين. Free Free Palestine 🇵🇸 ♥️ 🙏
الصحفي المجاهد وائل الدحدول سيبقى مدرسة وشعلة في عالم الصحافة الحرة والنزيهة وملهما للأجيال الشريفة المتعاقبة من مختلف الشعوب .. الله يصبره ويربط على قلبه هو وأهل بيته، ويرحم من ارتقي ويحفظ ويحمي من تبقى ..
أقسمت ان لااعجب بحاكم دولة عربية