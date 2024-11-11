رودريغو وفاسكيز ينضمان لقائمة المصابين في ريال مدريد

مدريد: تعرض نادي ريال مدريد الإسباني لمزيد من الصدمات بعد انضمام رودريغو ولوكاس فاسكيز لقائمة المصابين في النادي الملكي.

وخضع الثنائي لفحوصات طبية اليوم الاثنين لتحديد حجم الإصابة في الساق، التي تعرضا لها خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها الفريق على أوساسونا بأربعة أهداف دون رد أمس الأول السبت.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي ” أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا لوكاس فاسكيز، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابته في العضلة المقربة الطويلة في ساقه اليسرى. سيتم متابعة تطور حالته”.

وأضاف البيان “كما أظهرت الفحوصات الطبية التي خضع لها رودريغو، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية في ساقه اليسرى. سيتم متابعة تطور حالته”.

ولم يكشف النادي الملكي عن مدة غياب اللاعبين، لكن تقارير إعلامية رجحت غياب رودريغو لستة أسابيع وغياب فاسكيز لنحو شهر.

ويعاني الريال من غياب إدير ميليتاو حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة في الركبة كما يغيب عن الفريق داني كارفاخال وديفيد ألابا وتيبو كورتوا.

(د ب أ)