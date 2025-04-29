 روديغر قد يغيب عن ريال مدريد عدة أشهر بسبب جراحة الركبة

مدريد: خضع أنطونيو روديغر، مدافع فريق ريال مدريد ومنتخب ألمانيا، لعملية جراحية في الركبة، اليوم الثلاثاء، وربما يغيب عن قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية وكأس العالم للأندية لكرة القدم.

ويواجه روديغر بالفعل عقوبة إيقاف طويلة الأمد من الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد إلقائه شيئا ما على حكم مباراة الريال وبرشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي خسره الفريق الأبيض 2 / 3 أمام منافسه اللدود يوم السبت الماضي.

وأفاد بيان لريال مدريد: “خضع أنطونيو روديغر اليوم لعملية جراحية بعد إصابته بتمزق في الغضروف الخارجي لركبته اليسرى. أجرى العملية الدكتور مانويل ليس تحت إشراف الطاقم الطبي لريال مدريد”.

أضاف الريال “سيبدأ روديجر مرحلة تعافيه قريبا”.

ولم يعلن الريال عن مدة غياب روديغر، لكن إصابات الغضروف المفصلي غالبا ما تكون خطيرة.

(د ب أ)