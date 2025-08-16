سياسة | دولي

روسيا أطلقت صاروخا و85 مسيرة على أوكرانيا خلال الليل

منذ 39 دقيقة

حجم الخط
0

كييف: شن الجيش الروسي ليل الجمعة السبت هجوما على أوكرانيا بواسطة صاروخ و85 مسيرة، على ما أعلنت كييف، فيما كان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يعقدان قمتهما في ألاسكا.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام أنه أسقط 61 من المسيرات وبينها مسيرات من نوع “شاهد” إيرانية التصميم.

وأشار إلى أن الهجوم استهدف مناطق سومي (شمال شرق) ودونيتسك (شرق) وتشرنيغيف (شمال) ودنيبروبيتروفسك (وسط شرق).

وتطالب كييف حلفاءها بإمدادها بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لصد هذه الهجمات المتواصلة.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

صحافية روسية مسجونة لانتقادها الحرب في أوكرانيا تحاول الانتحار للمرة الثالثة
منذ ساعتين
إيكونوميست: سياسة ترامب الخارجية القائمة على النزوات تفقد أمريكا أصدقاءها ولا تحل مشاكل العالم
منذ 21 ساعة
خبراء روس: قمة بوتين وترامب قد ترسم خريطة للسلام في أوكرانيا
14 - أغسطس - 2025
مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط- (فيديو)
14 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية