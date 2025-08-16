روسيا أطلقت صاروخا و85 مسيرة على أوكرانيا خلال الليل

كييف: شن الجيش الروسي ليل الجمعة السبت هجوما على أوكرانيا بواسطة صاروخ و85 مسيرة، على ما أعلنت كييف، فيما كان الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين يعقدان قمتهما في ألاسكا.

وأفاد سلاح الجو الأوكراني في بيان على تلغرام أنه أسقط 61 من المسيرات وبينها مسيرات من نوع “شاهد” إيرانية التصميم.

وأشار إلى أن الهجوم استهدف مناطق سومي (شمال شرق) ودونيتسك (شرق) وتشرنيغيف (شمال) ودنيبروبيتروفسك (وسط شرق).

وتطالب كييف حلفاءها بإمدادها بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي لصد هذه الهجمات المتواصلة.

(أ ف ب)