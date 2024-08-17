سياسة | دولي | روسيا

روسيا: أوكرانيا تخطط لمهاجمة محطة كورسك للطاقة النووية

منذ 29 دقيقة

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موسكو:ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت أوكرانيا اليوم السبت بالتخطيط لمهاجمة محطة كورسك للطاقة النووية وتحميل موسكو المسؤولية عن هذا “الاستفزاز”.

وقالت الوزارة إن روسيا سترد ردا قاسيا في حالة وقوع مثل هذا الهجوم الذي حذرت من أنه سيؤدي إلى تلوث منطقة شاسعة حول المحطة.

وبدأت أوكرانيا توغلا في منطقة كورسك غرب روسيا في السادس من أغسطس آب، وتقول إنها سيطرت على 82 منطقة سكنية تمتد على مساحة 1150 كيلومترا مربعا في المنطقة منذ ذلك الحين.

لكن محطة كورسك للطاقة النووية لا تزال تحت سيطرة روسيا.

(رويترز)



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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 17, 2024 الساعة 1:58 م

    ههه زيلنسكي ليس لديه ما يخسره فهو يطبق المثل الذي يقول : علي وعلى أعدائي 🤔😁🚀

    رد

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