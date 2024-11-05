سياسة | دولي | روسيا

روسيا: أوكرانيا قادرة على صنع “قنبلة إشعاعية”

5 - نوفمبر - 2024

موسكو: قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إنه على الرغم من عدم قدرة أوكرانيا على إنتاج أسلحة نووية، فإنها قادرة على صنع “قنبلة إشعاعية”، وهي سلاح غير نووي عبارة عن مزيج يتكون من متفجرات ومواد مشعة.

وأضافت الوزارة أن العملية العسكرية الروسية منعت كييف على الأرجح من المضي قدما في برنامجها النووي.

وتستنكر أوكرانيا اتهامات موسكو بأنها شكلت أي تهديد لروسيا قبل الغزو الروسي الشامل في عام 2022.

وتخلت أوكرانيا طواعية عن إنتاج أسلحة نووية مقابل ضمانات بشأن حدودها في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي.

(رويترز)

