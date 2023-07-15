روسيا: إحباط محاولة أوكرانية لاغتيال رئيسة تحرير “آر تي” وصحافية بارزة

موسكو: أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم السبت أنها أحبطت محاولة مجموعة من “النازيين الجدد” لتنفيذ اغتيال رئيسة تحرير شبكة “آر تي” التلفزيونية، مارجريتا سيمونيان، والصحفية البارزة كسينيا سوبتشاك.

وقالت الهيئة في بيان: “احبط جهاز الأمن الفيدرالي، بالتعاون مع لجنة التحقيق ووزارة الداخلية الروسية، استعدادات الأجهزة المختصة الأوكرانية لتنفيذ اغتيال مارجريتا سيمونيان، رئيسة تحرير قناة (آر تي ) التلفزيونية ووكالة (روسا سيجودنيا) للأنباء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، كانت تجري تحضيرات لاغتيال الصحفية كسينيا سوبتشاك أيضا، بحسب ما أوردته قناة “آر تي عربية” الروسية على موقعها الإلكتروني.

وأوضح البيان أن رجال الأمن احتجزوا، يوم 14 تموز/يوليو في موسكو ومقاطعة ريازان، أعضاء مجموعة “فقرة -88” النازيين الجدد، الذين قاموا باستطلاع عناوين العمل والإقامة للصحفيتين.

وأضافت البيان: “أثناء التحقيق أكد هؤلاء التحضير لمحاولات اغتيال بتوجيه من جهاز أمن الدولة الأوكراني مقابل مكافأة قدرها 5ر1 مليون روبل عن كل عملية قتل”.

وجرى مصادرة بندقية كلاشينكوف و90 طلقة ذخيرة لها وسكاكين ومقبض نحاسي وهراوات مطاطية وأصفاد وشارات وأعلام تحمل رموزا نازية، وأدبيات نازية وأجهزة اتصال وأجهزة كمبيوتر فيها بيانات “تثبت نواياهم الإجرامية”.

وذكر البيان أن لجنة التحقيق الروسي بصدد رفع قضايا جنائية ضد المحتجزين على صلة بالتطرف والإرهاب.

(د ب ا)