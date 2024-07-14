سياسة | دولي | روسيا

روسيا: إدارة بايدن هيأت أجواء أفضت إلى الهجوم على ترامب

14 - يوليو - 2024

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موسكو: قال الكرملين اليوم الأحد، إنه لا يعتقد أن الإدارة الأمريكية الحالية مسؤولة عن محاولة اغتيال المرشح الرئاسي دونالد ترامب لكنها هيأت أجواء أفضت إلى الهجوم.

وأصيب ترامب برصاصة في أذنه خلال تجمع انتخابي أمس السبت في ولاية بنسلفانيا، في هجوم يجري التحقيق فيه حاليا باعتباره محاولة اغتيال لمرشح الحزب الجمهوري.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين: “لا نعتقد أن محاولة اغتيال ترامب… من تدبير السلطات الحالية”.

وأضاف: “لكن الأجواء المحيطة بالمرشح ترامب، أفضت إلى ما تواجهه أمريكا اليوم”.

وقال: “بعد محاولات عديدة لإبعاد المرشح ترامب عن الساحة السياسية، باستخدام الأدوات القانونية أولا والمحاكم والمدعين العامين ومحاولات تشويه سمعة المرشح سياسيا وتعريضه للخطر، صار واضحا لجميع المراقبين من الخارج أن حياته في خطر”.

وندد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالهجوم قائلا إنه لا مكان لهذا النوع من العنف في الولايات المتحدة.

وقال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يعتزم الاتصال بترامب في سياق هذا الحادث.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 14, 2024 الساعة 12:47 م

    صحيح جدا جدا والقادم أسوأ لو تعلمون 😁😎

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  2. يقول الحقيقة المرة:
    يوليو 14, 2024 الساعة 3:49 م

    اللهم اضربهم ببعضهم البعض فهم يتقاتلون على السلطة لخدمة الصهيونية ودعم إقامة إسرائيل العظمى المزعومة على حساب الأهل في فلسطين…

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