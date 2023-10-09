سياسة | دولي | روسيا

روسيا: الاشتباكات الإسرائيلية- الفلسطينية قابلة للتصعيد والتوسع

منذ ساعتين

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موسكو: قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، إن موسكو قلقة من التوتر القائم بين فلسطين وإسرائيل، مبيناً أن الاشتباكات هذه قابلة للتصعيد والتوسع.
وأضاف في تصريحات صحافية من موسكو، الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يخطط لإجراء مباحثات مع قادة إسرائيل أو فلسطين، لافتاً إلى إمكانية إجراء اتصالات في حال دعت الحاجة لذلك.
وأكد أن روسيا “تشعر بقلق عميق” إزاء التوتر القائم بين إسرائيل وفلسطين، مشدداً على ضرورة توجيه هذا التوتر إلى منحى السلام.
وأردف: “في حال استمرار دوامة العنف هذه، فإن الاشتباكات قابلة للتصعيد والتوسع. وهذا تهديد كبير بالنسبة للمنطقة، لذا فإننا قلقون للغاية”.
وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” العسكرية ضد إسرائيل؛ “ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته”، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
وبدأ الجيش الإسرائيلي في المقابل عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2007.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 9, 2023 الساعة 12:45 م

    في أية زاوية أنت يا روسيا مع الفلسطينيين أم مع المحتل اللعين الغاصب لأرض فلسطين هذي سنين وسنين 🤔😏🇵🇸✌️🇵🇸✌️

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  2. يقول Moubarak Lebatt:
    أكتوبر 9, 2023 الساعة 1:37 م

    روسيا فقط هي التي فهمت غطرسة و نفاق الغرب و ارهابه الممنهج.

    رد

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