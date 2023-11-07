روسيا: التصريح الإسرائيلي حول ضرب غزة بأسلحة نووية يثير العديد من الأسئلة

موسكو: قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء، إن تصريح وزير إسرائيلي الذي بدا وكأنه منفتح على فكرة شن إسرائيل ضربة نووية على غزة يثير العديد من التساؤلات.

وأوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد، وزيرَ التراث عميحاي إلياهو الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية عن اجتماعات الحكومة “حتى إشعار آخر”.

فعندما سئل في مقابلة إذاعية عن خيار نووي افتراضي، أجاب إلياهو: “هذه إحدى الوسائل”.

وأثارت تصريحاته إدانة سريعة من أنحاء العالم العربي، وأثارت فضيحة لمحطات البث الإسرائيلية الرئيسية، وعدّها مسؤول أمريكي “مرفوضة”.

(رويترز)