روسيا: التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يحل الصراع

إسطنبول: قالت الخارجية الروسية، الأربعاء، إن التهديد باستخدام القوة في النيجر ضد منفذي الانقلاب الأسبوع الماضي “لن يسهم في تسوية الصراع”، داعيةً إلى تنظيم “حوار وطني” لضمان سيادة القانون.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، خلال إحاطة إعلامية، إن “التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يسهم في تسوية الصراع”.

وتابعت: “نرى أهمية قصوى في الحيلولة دون تدهور الوضع في النيجر، ونعتقد أنه من المُلحّ تنظيم حوار وطني لاستعادة السلم الأهلي وضمان سيادة القانون والنظام”.

وأضافت المتحدثة الروسية أن “التهديد باستخدام القوة ضد النيجر لن يساعد في نزع فتيل التوترات في البلاد”.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا أطاح بنظام بازوم المحتجز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الوقت.

(الأناضول)