روسيا: الدفاعات الجوية أسقطت 42 طائرة أوكرانية مسيّرة

موسكو: قال مسؤولون روس إن وحدات الدفاع الجوي دمرت 42 طائرة أوكرانية مسيّرة، في ثماني مناطق على الأقل في جنوب روسيا ووسطها مساء اليوم الثلاثاء، بما في ذلك 32 طائرة في منطقة بريانسك على الحدود واثنتان في منطقة موسكو.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير 42 طائرة مسيّرة في الفترة ما بين التاسعة مساء والحادية عشرة وخمس وخمسين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي (من الساعة 1800 إلى الساعة 2055 بتوقيت غرينتش). ولم تذكر الوزارة تفاصيل عن الأضرار.

وقالت الوزارة إن 32 طائرة مسيّرة دُمرت في منطقة بريانسك الحدودية.

واعتادت أوكرانيا منذ فترة طويلة على نشر طائرات مسيّرة لمسافات طويلة لضرب أهداف في عمق الأراضي الروسية، بما في ذلك المطارات والمواقع المرتبطة بقطاع الطاقة.

ولكن استخدام عشرات الطائرات المسيّرة التي يتم إرسالها خلال فترة قصيرة من الزمن يعدّ أمرا استثنائيا.

وتحدث حاكم منطقة بريانسك ألكسندر بوغوماز في سلسلة من المنشورات على تطبيق تيليغرام عن قيام الدفاعات الجوية بعمليات، دون أن يذكر وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت وزارة الدفاع إن طائرتين مسيّرتين تم تدميرهما في منطقة موسكو حول العاصمة الروسية، بينما جرى إسقاط طائرة أخرى في منطقة سمولينسك، بالقرب من حدود روسيا البيضاء.

كما أعلنت الوزارة إسقاط طائرة مسيّرة في كل من منطقة أوريول الوسطى ومنطقتي روستوف وكورسك الحدوديتين.

وقال ألكسندر جوسيف حاكم منطقة فورونيغ المتاخمة لشمال شرق أوكرانيا، إن طائرات مسيّرة هاجمت مصنعا ينتج بضائع “مدنية فقط”، ما أدى إلى نشوب حريق، وإجلاء عاملي المصنع، دون وقوع إصابات.

وقال حاكم منطقة روستوف، على الحدود الشرقية لأوكرانيا، إنه تم اعتراض طائرتين مسيّرتين، في حين قال حاكم منطقة كالوغا، الواقعة إلى الشمال، إن الدفاعات الجوية تعاملت مع طائرات مسيّرة، دون إعطاء تفاصيل.

أما في منطقة بيلغورود المقابلة لشمال شرق أوكرانيا، فقال فياتشيسلاف جلادكوف حاكمها إنه تسنى إسقاط “عدة” طائرات مسيّرة دون سقوط قتلى أو جرحى.

وأضاف جلادكوف أن الحطام المتساقط من إحدى الطائرات المسيرة ألحق أضرارا بأحد المصانع ومواقع بنية تحتية وخطوط كهرباء في بلدة ألكسييفكا الواقعة شمال الحدود.

وانقطعت الكهرباء بشكل مؤقت عن بعض المناطق، وتوجهت أطقم الطوارئ إلى الموقع لإصلاح الأضرار.

وأظهر مقطع مصوّر منشور على مدونات عسكرية روسية وأمريكية انفجارات واندلاع حريق في ألكسييفكا. ونشر موقع أوكراني مقطعا مصورا لانفجارات في منطقة فورونيغ.

(رويترز)