روسيا: السياسة الأمريكية لها دور مدمر في تصعيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

موسكو: قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، إن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل “لعبت دورا مدمرا في تصعيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي“.
وقال تشوماكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “سياسة الولايات المتحدة، التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضاً دورا مدمرا في التصعيد الحالي”، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.
وأشار تشوماكوف إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مضيفاً: “نتيجة لذلك، أصبحنا أمام صراع من نطاق غير مسبوق، والذي ينطوي على خطر التمدد إلى كامل منطقة الشرق الأوسط”.
وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و”حماس”، ليل الإثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل الأربعاء.
وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى “حماس”، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
(د ب أ)
منذ 1017 ووعد بلفور المشؤوم والشعب الفلسطيني يعاني من ويلات الاحتلال الصهيو أمريكي الغربي الحاقد على العرب والمسلمين وخاصة الفلسطينيين هذي سنين وسنين وسنين، والله يكسر ظهرك يا أمريكا يا راعية عصابة الشر في فلسطين المحتلة هذي عقود وعقود وعقود 🇵🇸✌️🔥🕸️🔥
هزمت الولايات المتحدة الأمريكية على يد المقاومة الفيتنامية،وهي الدولة الاعظم لجهة قدراتها العسكرية والسياسية والامنية،كما وأنها خرجت مذلولة على يد طالبان، وامريكا هي الدولة الأكثر قدرة ومهابة من اسرائيل.وبالنتيجة،
وبالنتيجة، لن تكون الأخيرة افضل من امريكا على يد المقاومة الفلسطينية.
منذ ما يقرب من سنتين على صراع الغرب مع روسيا في بقعة أرضية جغرافية تسمى أوكرانيا، والصحافة وكل وساءل ألاعلام تنعت ما يحذث بمصطلح (( الحرب)). هذا موقف صحيح أمام جيشان يتقابلان ويدمران بعضهما. أما ما يجري حاليا في ربوع عربية أخرى لا يجب تسميته بحرب أو توقيف الحرب أو إنهاء الحرب. حيث أن ما يجري هو جيش عرمرم مجهز بأحذث التقنيات يبحث عن رجال قاموا بعملية وانسحبوا وخلال هذا البحت يدمر كل شيء ويقتل كل ما هو حي كان من البشر او من الحيوان. تسمى ألامور بمسمياتها أما ما يحدث لا يسمى بحرب. وأتساءل هل يمكن إختراع مصطلح صحيح لوصف ما يقع. وشكرا.