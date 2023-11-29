روسيا: السياسة الأمريكية لها دور مدمر في تصعيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي

موسكو: قال نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري تشوماكوف، إن السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل “لعبت دورا مدمرا في تصعيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي“.

وقال تشوماكوف، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن “سياسة الولايات المتحدة، التي غضت الطرف لوقت طويل عن البناء المستمر للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لعبت أيضاً دورا مدمرا في التصعيد الحالي”، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأشار تشوماكوف إلى أن الولايات المتحدة تعترف بضم إسرائيل مرتفعات الجولان السورية المحتلة، مضيفاً: “نتيجة لذلك، أصبحنا أمام صراع من نطاق غير مسبوق، والذي ينطوي على خطر التمدد إلى كامل منطقة الشرق الأوسط”.

وكان من المفترض أن تنتهي الهدنة بين إسرائيل و”حماس”، ليل الإثنين، لكن تم الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين، على أن تنتهي ليل الأربعاء.

وتقضي الهدنة المؤقتة بوقف إطلاق النار بين الطرفين، وتبادل الأسرى الفلسطينيين والرهائن المحتجزين لدى “حماس”، والسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

(د ب أ)