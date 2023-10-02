سياسة | دولي | روسيا

روسيا: الموقف الأمريكي من أوكرانيا لن يتغير بعد قانون التمويل

منذ ساعة واحدة

نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف

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موسكو: نقلت وكالة الإعلام الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله الاثنين، إن إقرار الكونغرس الأمريكي لقانون التمويل المؤقت الذي أغفل ذكر المساعدات لأوكرانيا لن يغير شيئا، واصفا قرار واشنطن بأنه “استعراض أمام الشعب”.

وقال ريابكوف أيضا إن الصواريخ الأمريكية الصنع التي كانت تشملها سابقا معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، المعطلة حاليا، يمكن أن تظهر في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادي.

وانسحبت واشنطن من المعاهدة في عام 2019. وقالت روسيا منذ ذلك الحين إنها لن تنشر مثل هذه الأسلحة بشرط ألا تفعل واشنطن ذلك.

(رويترز)

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