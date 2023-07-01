سياسة | دولي

روسيا: النشر المحتمل لأسلحة نووية أمريكية في بولندا يهدد باستخدامها

منذ ساعتين

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موسكو: أعرب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، عن اعتقاده بأن النشر المحتمل لأسلحة نووية أمريكية في بولندا، يهدد باستخدامها بشكل فعلي لاحقا.

جاء تصريح مدفيديف تعليقا على رغبة بولندا في المشاركة ببرنامج حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الاستخدام المشترك للأسلحة النووية، بحسب قناة “آر تي عربية” الروسية.

وقال مدفيديف: “مع الأخذ في الاعتبار أن القيادة البولندية لا تضم في صفوفها اليوم إلا المنحطين المهووسين، فإن طلب نشر أسلحة نووية في بولندا يعني أمرا واحدا فقط، سيتم استخدام هذه الأسلحة لاحقا. وعلى الأغلب يثير سرور هؤلاء الأغبياء المجانين، كون القرار النهائي بهذا الخصوص سيعود لعجوز أصابه الخرف يتواجد خلف المحيط”.

ويرى مدفيديف وجود جانب إيجابي لهذا الأمر. وقال: “بعد ذلك ستختفي جميع الأرواح الشريرة، بما في ذلك دودا ومورافيتسكي وكاشينسكي وغيرهم من الأرواح النجسة. لكن وللأسف الشديد سيختفي الآخرون كذلك”، وذلك في إشارة إلى الرئيس البولندي أندريه دودا ورئيس الوزراء ماتيشو مورافيتسكي ورئيس حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاتشينسكي.

(د ب أ)

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