روسيا: انفجارات قنصلية موسكو في مرسيليا عمل إرهابي على ما يبدو

متظاهر يحمل صورة بوتين خلال مسيرة داعمة لأوكرانيا، في ساحة الجمهورية في باريس في 23 فبراير2025. ا ف ب

موسكو: ذكرت وكالة “تاس” الروسية للأنباء أن روسيا طالبت، اليوم الإثنين، بتحقيق فرنسي كامل في انفجارات قنصليتها في مدينة مرسيليا، وأنها تعتقد بأنها عمل إرهابي على ما يبدو.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات أو قتلى، كما لم ترد معلومات حتى الآن عن الأضرار.

ونقلت “تاس” عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قولها: “الانفجارات التي وقعت بأراضي القنصلية العامة الروسية في مرسيليا تحمل كلها السمات المميزة لهجوم إرهابي”.

وأضافت: “نطالب (فرنسا) باتخاذ إجراءات شاملة وسريعة للتحقيق، فضلاً عن اتخاذ خطوات لتعزيز أمن البعثات الأجنبية الروسية”.

وجاء الحادث في المدينة الساحلية بجنوب فرنسا تزامناً مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية في وقت سابق بأن انفجاراً سُمع قرب القنصلية، وأن رجال الإطفاء هرعوا إلى المكان.

(رويترز)