روسيا: انفجارات كبيرة في منطقة فارونيش بعد هجوم بطائرات أوكرانية مسيرة

موسكو: قالت السلطات الروسية اليوم الأحد إن هجوما بطائرات أوكرانية مسيرة تسببت في وقوع عدة انفجارات في منطقة فارونيش بجنوب روسيا، مما أدى إلى تصاعد ألسنة من الدخان. وقال حاكم المنطقة الكسندر جوسيف عبر تطبيق تلغرام إن أغراضا تحتوى مواد متفجرة انفجرت عقب إسقاط طائرات مسيرة أوكرانية بالقرب من بودجورينسكي، جنوب العاصمة الإقليمية فارونيش. وذكرت شبكة أوكرانسكا برافدا الأوكرانية إنه تم استهداف مخزن يضم صواريخ تابعة للجيش الروسي، وتبلغ مساحته 900 متر مربع وذخيرة دبابات وقذائف مدفعية. ولم تؤكد السلطات الروسية هذا التقرير، ولكن مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت سحب دخان كثيفة تتصاعد في السماء. وأفاد شهود عيان بوقوع انفجارات و انبعاث دخان فوق بودجورينسكي، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات المحلية حالة الطوارئ. وقال جوسيف إنه جرى نقل سيدتين من كبار السن إلى المستشفى. ويشار إلى أن منطقة فارونيش، التي تعد ممرا رئيسيا لإمدادات القوات الروسية، تعرضت أكثر من مرة للهجمات الأوكرانية منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير .2022 وعلى صعيد آخر، أفادت أنباء أيضا عن وقوع سلسلة من الانفجارات في مدينة ميليتوبول الواقعة جنوبي أوكرانيا التي تحتلها روسيا. وأفاد الجيش الروسي أن نظام الدفاع الجوي دمر خمسة صواريخ من نظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة(هيمارس) فوق المدينة. وأعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، أيضا أن روسيا هاجمت أكثر من 80 هدفا للبنية التحتية في أوكرانيا خلال نهاية الأسبوع.

(د ب ا)