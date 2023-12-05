سياسة | دولي | روسيا

روسيا تؤكد اعتراض 35 مسيّرة أوكرانية فوق القرم وبحر آزوف

5 - ديسمبر - 2023

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موسكو- كييف: أكّدت روسيا الثلاثاء أنها اعترضت 35 مسيّرة أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014 وبحر آزوف.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان “أحبطت محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بمسيرات (…) الليلة الماضية”.

وأشارت إلى أن “الدفاعات الجوية دمرت 22 مسيّرة أوكرانية واعترضت 13 أخرى فوق” بحر آزوف وشبه جزيرة القرم”.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية بعيد ذلك في بيان ثان إحباط “محاولة جديدة لنظام كييف” صباح الثلاثاء مشيرة إلى تدمير الجيش الروسي أربع مسيّرات فوق بحر آزوف.

وغالبا ما تتعرض القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 لهجمات لأنها تشكل القاعدة الخلفية للأسطول الروسي في البحر الأسود وخط امدادات رئيسيا للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا وشرقها.

ومن جانب آخر، قالت السلطات الأوكرانية الثلاثاء إن الجيش الأوكراني أسقط 10 من أصل 17 طائرة مسيرة هجومية أطلقتها روسيا أثناء الليل.

وقالت قوات كييف الجوية إنها أسقطت الطائرات فوق “مناطق مختلفة” في البلاد.

(وكالات)

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