سياسة | دولي | روسيا

روسيا تباشر توريد الحبوب “مجانا” إلى 6 دول إفريقية

منذ ساعتين

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موسكو: أعلنت روسيا، الجمعة، البدء في توريد الحبوب “مجانا” إلى 6 دول إفريقية.
وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، إن “العمل بشأن توريد الحبوب الروسية إلى ست دول إفريقية قد بدأ بالفعل”.
وأوضح أن “كل من بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي والصومال وزيمبابوي ستحصل على 50 ألف طن من الحبوب مجانا في الأشهر المقبلة”.
وأضاف أن روسيا “ستدفع أيضا النفقات ذات الصلة”.
وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول إفريقية خلال 3 أو 4 أشهر، عقب تعليق موسكو العمل باتفاقية نقل الحبوب مع أوكرانيا عبر البحر الأسود.

(الأناضول)

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  1. يقول قلم حر في زمن مر:
    سبتمبر 1, 2023 الساعة 2:02 م

    ممتاز جدا والله على الأقل ربح الأفارقة شيئا ذا قيمة من روسيا القيصرية يا عينيا 😃👍

    رد

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