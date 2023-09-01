روسيا تباشر توريد الحبوب “مجانا” إلى 6 دول إفريقية

موسكو: أعلنت روسيا، الجمعة، البدء في توريد الحبوب “مجانا” إلى 6 دول إفريقية.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، بمعهد موسكو للعلاقات الدولية، إن “العمل بشأن توريد الحبوب الروسية إلى ست دول إفريقية قد بدأ بالفعل”.

وأوضح أن “كل من بوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى وإريتريا ومالي والصومال وزيمبابوي ستحصل على 50 ألف طن من الحبوب مجانا في الأشهر المقبلة”.

وأضاف أن روسيا “ستدفع أيضا النفقات ذات الصلة”.

وفي 27 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستقدم الحبوب مجانا إلى 6 دول إفريقية خلال 3 أو 4 أشهر، عقب تعليق موسكو العمل باتفاقية نقل الحبوب مع أوكرانيا عبر البحر الأسود.

(الأناضول)