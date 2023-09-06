روسيا تبدأ العام الدراسي بمنهج جديد يجمع المهارات العسكرية ورؤية الكرملين لتاريخ أوكرانيا

لندن: أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن العام الدراسي الجديد بدأ في روسيا بمنهج جديد يجمع ما بين المهارات العسكرية ورؤية الكرملين لتاريخ أوكرانيا. وقام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شخصيا، بإعطاء درس مفتوح لـ 30 تلميذا في اليوم الأول للفصل الدراسي.

وجاء في التقييم اليومي المنشور على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، أن الموضوعات في امتحان التاريخ الوطني المحدث، تشمل إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا، و”العملية العسكرية الخاصة” القائمة في أوكرانيا.

ومن جانبه، وافق البرلمان الروسي على المنهج الدراسي في العام الماضي.

وأفاد التقييم بأن المنهج الجديد يخدم ثلاثة أهداف، وهي: تلقين الطلاب مبررات الكرملين لشن “العملية العسكرية الخاصة”، وغرس العقلية القتالية لدى الطلاب، وتقليل الجداول الزمنية للتدريب على التعبئة والانتشار من الآن فصاعدا.

ويشير إدخال عمليات الطائرات بدون طيار إلى أهميتها المتطورة في ساحة المعركة، والدروس المستفادة بشأن هذه الأنظمة بصورة مباشرة من خلال الصراع في أوكرانيا.

(د ب أ)