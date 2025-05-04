روسيا تبدي استعدادها للمساعدة في حل الخلاف بين الهند وباكستان حول كشمير

موسكو: قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف تحدث إلى نظيره الباكستاني إسحاق دار اليوم الأحد وعرض عليه مساعدة روسيا في حل الخلافات بين باكستان والهند بشأن كشمير.

وأضافت الوزارة في بيان أن الحديث بين لافروف ودار “أولى اهتماما خاصا للتصاعد الملحوظ في التوتر بين نيودلهي وإسلام أباد”.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية على تليغرام “جرى التأكيد على استعداد روسيا للعمل من أجل التوصل إلى تسوية سياسية للوضع الناجم عن العمل الإرهابي الذي وقع في 22 أبريل/ نيسان في منطقة باهالغام بوادي كشمير، في حال وجود رغبة متبادلة من جانب إسلام أباد ونيودلهي”.

وجاءت محادثة لافروف مع دار بعد يومين من حديثه مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جيشينكار ودعوته أيضا إلى تسوية الخلافات بين البلدين الجارين.

وقتل من يُشتبه بأنهم متشددون 26 شخصا على الأقلّ في هجوم الثاني والعشرين من أبريل/ نيسان على وجهة سياحية جبلية في منطقة باهالغام بوادي كشمير.

وتتنازع الهند وباكستان على السيادة الكاملة على إقليم كشمير الذي تقطنه أغلبية مسلمة وتسيطر كل دولة على شطر منه.

(رويترز)