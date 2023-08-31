روسيا تتعهد بالكشف عن اتفاق أوبك+ الجديد لخفض الإمدادات الأسبوع المقبل

موسكو: أبلغ ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي اليوم الخميس الرئيس فلاديمير بوتين بأن موسكو اتفقت مع شركائها في أوبك+ على تقليص تصدير النفط وأنها ستعلن المعالم الرئيسية الجديدة للاتفاق الأسبوع المقبل.

وفضلا عن تخفيضات أوبك+ الحالية، تنفذ روسيا والسعودية تخفيضات إضافية، لذا فإن الإشارة الصادرة من موسكو ربما تعني أن كلا البلدين في سبيلهما لتمديد تلك التخفيضات الطوعية حتى أكتوبر تشرين الثاني.

وخلال اجتماع حكومي أذاعه التلفزيون، سأل بوتين نوفاك، المسؤول الأول أمامه عن ملف النفط، عما إذا كان قد اتفق مع شركاء أوبك+ على خفض إمدادات النفط.

ورد نوفاك “لقد اتفقنا، لكننا سنعلن المعالم الرئيسية (للاتفاق) الأسبوع المقبل”.

ولم يتضح بعد ماهية المعالم التي يمكن الكشف عنها، وأحجم مكتب نوفاك عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، بقيادة روسيا، في تقييد الإمدادات في أواخر عام 2022 لدعم السوق، وفي يونيو حزيران مددت تخفيضات الإنتاج حتى 2024.

وقالت روسيا بشكل منفصل إنها ستخفض صادرات النفط في أغسطس آب بمقدار 500 ألف برميل يوميا، أو نحو خمسة بالمئة من إنتاجها، وبواقع 300 ألف في سبتمبر أيلول.

وقال نوفاك أمس الأربعاء إن بلاده قد تمدد التخفيضات حتى أكتوبر تشرين الأول لكن من السابق لأوانه تأكيد ذلك بشكل قاطع.

وتوقع محللون أن تمدد السعودية خفضها الطوعي لإمدادات النفط مليون برميل يوميا للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر تشرين الأول.

وكانت الرياض مددت هذا الشهر الخفض الطوعي حتى سبتمبر/ أيلول.

(رويترز)