روسيا تتفق مع مصر والجزائر على مشروعات جديدة للطاقة

موسكو: قال نيكولاي شولغينوف، وزير الطاقة الروسي، قبل انطلاق أعمال القمة الروسية الأفريقية اليوم الخميس، إن روسيا اتفقت مع الجزائر على زيادة حضور الشركات الروسية في مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي في الجزائر.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم تعتزم بدء إنتاج الغاز في موقع الأصيل بالجزائر في عام 2026.

في الوقت نفسه، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن روسيا اتفقت مع الجزائر على زيادة إمدادات الطاقة وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية في المشروعات الجديدة بمصر.

كما تتفاوض روسيا ومالي على الاشتراك في إقامة شبكات نقل الكهرباء ومحطات للتوليد في الدولة الأفريقية.

وتعتزم روسيا توقيع مذكرة تفاهم مع جمهورية الكونغو لإقامة خط أنابيب نفط في الدولة الأفريقية.

وتستضيف مدينة سان بطرسبرغ الروسية اليوم وغدا النسخة الثانية من قمة “روسيا- أفريقيا” بمشاركة عدد من قادة الدول الأفريقية.

وأكد مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، يوري أوشاكوف، مشاركة 49 دولة أفريقية من أصل 54 في القمة، مشيرا إلى أن 17 رئيسا سيحضرون القمة، بالإضافة إلى رؤساء مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير.

(د ب أ)