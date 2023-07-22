سياسة | دولي | روسيا

روسيا تتهم أوكرانيا باستخدام قنابل عنقودية في منطقة حدودية

منذ ساعتين

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قال حاكم منطقة بيلجورود الروسية اليوم السبت إن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية بالقرب من الحدود أمس الجمعة، لكن ذلك لم يسفر عن سقوط ضحايا أو أضرار.

وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف “في منطقة بيلجورود، تم إطلاق 21 قذيفة مدفعية وثلاث ذخائر عنقودية من نظام صاروخي متعدد الإطلاق على قرية جورافليفكا”.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من التصريحات التي أدلى بها حاكم المنطقة في إحاطة يومية عبر قناته على تيليغرام، بدون تقديم دليل مرئي. ولم يصدر تعليق بعد من أوكرانيا.

وتسلمت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة هذا الشهر، لكنها تعهدت بأن استخدامها سيقتصر على طرد تجمعات الجنود الأعداء.

وتحتوي كل من الذخائر على عشرات القنابل الصغيرة التي تطلق شظاياها على مساحة واسعة، لكنها محظورة في العديد من البلدان بسبب الخطر المحتمل الذي تشكله على المدنيين.

وقالت أوكرانيا مرارا إن استخدام هذه الذخائر سيقتصر على ساحة المعركة.

(رويترز)

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