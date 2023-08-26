روسيا تجري تدريبات في بحر بارنتس على التصدي للسفن الأجنبية

موسكو: ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء السبت أن الأسطول الشمالي الروسي أجرى تدريبات في بحر بارنتس هذا الشهر على منع مرور السفن غير الحاصلة على تصاريح والسفن الأجنبية.

وذكرت إنترفاكس نقلا عن الخدمة الصحافية للأسطول الشمالي أن المدمرة فايس-أدميرال كولاكوف “تدربت على التصدي لتحركات سفينة دخيلة” في البحر في مياه المحيط القطبي الشمالي قبالة السواحل الشمالية للنرويج وروسيا.

وقالت الوكالة إن التدريبات بدأت في العاشر من أغسطس/ آب، بدون الإشارة إلى موعد انتهائها.

وأضافت أن الأسطول يعتزم إجراء المزيد من التدريبات “للدفاع عن المناطق الجزرية والقارية الروسية في القطب الشمالي، وكذلك لضمان سلامة الملاحة البحرية وأنشطة اقتصادية بحرية روسية أخرى في منطقة القطب الشمالي”.

(رويترز)