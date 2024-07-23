سياسة | دولي | روسيا

روسيا تجري مناورات بصواريخ بالستية بقدرات نووية

23 - يوليو - 2024

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موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية إجراء مناورات بصواريخ “يارس” البالستية العابرة للقارات، ذات القدرة على الهجوم النووي.
وجاء في بيان مكتوب أصدرته الوزارة، الثلاثاء، أنه تم إجراء المناورات المخطط لها مسبقا.
وأشارت الوزارة إلى تنفيذ مناورات متنوعة بقاذفات الصواريخ الأرضية المتنقلة من طراز “يارس”.
وهذه المناورات تعد الثانية من نوعها خلال شهر، إذ سبقها مناورات في 5 يوليو/ تموز الجاري.
يذكر أن صواريخ “يارس” القادرة على تنفيذ هجمات نووية يبلغ مداها نحو 12 ألف كيلومتر، ولا يمكن للأنظمة الدفاعية اكتشافها وتستطيع إصابة ما بين 3 و6 أهداف في الوقت نفسه.

(الأناضول)

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