روسيا تجلي جوا “قسما” من طاقمها الدبلوماسي في سوريا الأحد

موسكو: أجلت روسيا جوا قسما من طاقمها الدبلوماسي في العاصمة السورية الأحد، حسبما أعلنت موسكو بعد أسبوع من سقوط نظام حليفها بشار الأسد.

وقالت إدارة حالات الأزمات بوزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته على تلغرام إنه “في 15 كانون الأول/ديسمبر، تم سحب قسم من طاقم التمثيل (الدبلوماسي) الروسي في دمشق على متن رحلة خاصة لسلاح الجو الروسي (…) غادرت من قاعدة حميميم الجوية” الواقعة على الساحل السوري.

وأضافت أن الطائرة وصلت إلى مطار تشكالوفسكي قرب موسكو، من دون الإشارة إلى عدد الأشخاص الذين عادوا على متنها.

وأوضحت الإدارة أن الرحلة شملت إجلاء أعضاء في البعثات الدبلوماسية لبيلاروس وكوريا الشمالية وأبخازيا، وهي منطقة انفصالية في جورجيا تدعمها موسكو.

وأكدت في الآن ذاته أن “السفارة الروسية في دمشق مستمرة في عملها”.

يشكل سقوط نظام الأسد انتكاسة خطيرة لموسكو التي كانت حليفه الرئيسي مع إيران وتدخلت عسكريا لدعمه منذ عام 2015.

وصار مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، قاعدة طرطوس البحرية ومطار حميميم العسكري، موضع تساؤل.

وللقاعدتين دور رئيسي في حفاظ روسيا على نفوذها في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط وحتى في إفريقيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين الأربعاء إن موسكو على تواصل مع السلطات الجديدة في سوريا بشأن مستقبل القاعدتين.

(أ ف ب)