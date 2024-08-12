روسيا تجلي سكاناً من منطقة بيلغورود بعد هجوم للجيش الأوكراني 

موسكو: أعلنت روسيا الإثنين، إجلاء سكان منطقة في بيلغورود الواقعة على الحدود مع أوكرانيا في مواجهة هجوم أوكراني وعلى خلفية توغل مسلّح في منطقة كورسك المجاورة.

وقال حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في مقطع فيديو على تلغرام: “الوضع مثير للقلق لدينا: هناك نشاطات معادية على حدود منطقة كراسنوياروجسكي”. وأضاف: “للحفاظ على سلامة سكاننا وصحتهم، بدأنا نقلهم إلى أماكن أكثر أمانا”.

ويبلغ عدد سكان هذه المنطقة قرابة 14 ألفا بحسب الأرقام الرسمية.

ويأتي هذا الإعلان مع مواجهة الجيش الروسي عملية توغل مسلح غير مسبوق منذ الثلاثاء الماضي في منطقة كورسك يشارك فيها “آلاف” الجنود الأوكرانيين، بحسب مسؤول أوكراني رفيع المستوى.

(أ ف ب)