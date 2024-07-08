سياسة | دولي | روسيا

 روسيا تحبط محاولة أوكرانية لخطف قاذفة قنابل استراتيجية

8 - يوليو - 2024

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موسكو: ذكرت وكالات أنباء روسية اليوم الإثنين نقلا عن المكتب الإعلامي لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن الجهاز أحبط محاولة أوكرانية لتدبير خطف قاذفة قنابل روسية استراتيجية من طراز “تي.يو-22إم3” إلى أوكرانيا.

وقال الجهاز على موقعه الإلكتروني: “سعت المخابرات الأوكرانية إلى تجنيد طيار عسكري روسي، مقابل مكافأة مالية ومنحه الجنسية الإيطالية، لإقناعه بالتحليق والهبوط بحاملة صواريخ في أوكرانيا”.

وأضاف أن موسكو تلقت معلومات خلال العملية ساعدت قواتها في توجيه ضربة لمطار أوزيرن العسكري في شمال غرب أوكرانيا.

ولم يتضح حتى الآن توقيت العملية أو الضربة التي قالت روسيا إنها وجهتها لمطار أوزيرن الواقع في جيتومير الأوكرانية.

وشهدت منطقة جيتومير إصدار تحذيرات من غارات جوية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. وذكرت تقارير غير رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تيليغرام أن انفجارات وقعت في جيتومير.

(رويترز)

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  1. يقول مراقب محايد:
    يوليو 8, 2024 الساعة 8:32 ص

    هذه ليست محاولة اوكرانية بل محاولة امريكية بريطانية ، و لذلك بجب على روسيا استخدام القوة اللازمة لاخضاع أعداءها

    رد

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