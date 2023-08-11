روسيا تحبط هجوما بطائرة مسيرة على موسكو وتتهم أوكرانيا بالوقوف وراءه

موسكو: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الجمعة، أن منظومة الدفاع الجوي أحبطت هجوما بطائرة مسيرة على منشأة في موسكو، ولم تحدث أي أضرار أو إصابات.

وقد اتهمت روسيا أوكرانيا بالوقوف وراء هذا الهجوم، وأفادت وزارة الدفاع الروسية على تلغرام “تم بعد الظهر إحباط محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة مسيّرة جويّة على منشأة في موسكو” وأضافت أنه تم “القضاء على المسيّرة بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في منطقة حرجية غرب موسكو”، مؤكدة عدم وقوع أصابات أو أضرار.

كما أعلن الجيش الروسي، أنه ضرب “مرتزقة أجانب” في زابوريجيا، غداة قصف روسي استهدف فندقا أسفر عن سقوط قتيل واحد على الأقل وإصابة 24 شخصا بجروح في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشنكوف “تم ضرب موقع انتشار مؤقت لمرتزقة أجانب في محيط مدينة زابوريجيا”.

(وكالات)