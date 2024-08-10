روسيا تحجب خدمة الدردشة المشفرة “سيغنال”

موسكو: في إطار حملتها ضد خدمات الإنترنت الأجنبية، قامت روسيا بحجب خدمة الدردشة المشفرة “سيغنال” بسبب مزاعم انتهاكات قانونية.

وقالت الهيئة المسؤولة، روسكومنادزور، في موسكو يوم الجمعة، إن “سيجنال” لا تمتثل للإجراءات القانونية اللازمة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

وخلال اليوم، ازدادت شكاوى مستخدمي “سيغنال” في روسيا التي تفيد بأن خدمة المراسلة لم تكن متاحة. وذكرت مواقع مثل “سبوج آر إف” التي تجمع تقارير عن الأعطال، أنها تلقت حوالي ألفي شكوى.

وتم تطوير “سيغنال” في الولايات المتحدة، ويقدر من قبل مستخدميه كوسيلة تواصل آمنة بشكل خاص.

ويوم الخميس، اشتكى المستخدمون في روسيا أيضا من أن موقع يوتيوب يعمل بشكل أبطأ من المعتاد وأن تحميل الفيديوهات أصبح صعبا.

ولم تقدم السلطات الروسية تفسيرا رسميا لهذا الأمر، لكن في الأيام الأخيرة صرحت بأنها تستهدف خدمة الفيديو الشهيرة بشكل خاص لأنها ترفض إزالة مقاطع فيديو تصفها بالتطرف.

وقامت روسيا بالفعل بحجب شبكات اجتماعية أمريكية كبرى مثل إكس وفيسبوك، والتي لم يعد من الممكن الوصول إليها إلا من خلال اتصالات محمية تعرف باسم الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن).

وقبل غزوها الشامل لأوكرانيا، اتخذت موسكو احتياطات لاحتمال عزل الإنترنت داخل البلاد. ومنذ بدء الحرب في عام 2022، قامت روسكومنادزور بحجب آلاف المواقع التي لم تتم الموافقة عليها من قبل أجهزة السلطة الروسية.

(د ب أ)