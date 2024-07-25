سياسة | دولي | روسيا

روسيا تحذر أرمينيا من التحول نحو الغرب والسير على درب أوكرانيا

25 - يوليو - 2024

عرض عسكري لجنود من الجيش الأرميني

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موسكو: حذرت روسيا أرمينيا من التحالف مع الغرب، معبرة عن قلقها من أن تسلك يريفان نفس المسار الذي سلكته أوكرانيا بعد الإطاحة بالرئيس الأوكراني الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش في عام 2014.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء، إنه بينما يحق لأرمينيا اختيار اتجاهها السياسي، تأمل موسكو في تجنب تكرار التحول الجيوسياسي الذي شهدته أوكرانيا.

وردا على الإطاحة بيانوكوفيتش في عام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم ودعمت احتلال القوى الموالية لموسكو لأجزاء من دونباس. وقبل أكثر من عامين، شنت روسيا حربها الشاملة على أوكرانيا.

وفي القوقاز، لطالما اعتُبرت روسيا قوة حماية لأرمينيا. ومع ذلك، فقد شهدت العلاقات فتورا مؤخرا حيث يتجه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ببلاده نحو الغرب.

ونتيجة لذلك، تنحت روسيا جانبا، بينما استولت القوات الأذربيجانية على إقليم ناغورني كاراباخ المتنازع عليه.

ومع ذلك، أكد بيسكوف أن روسيا ما زالت تعتبر أرمينيا حليفة وتريد الاستمرار في التعاون معها.

(د ب أ)

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  1. يقول اكرم:
    يوليو 25, 2024 الساعة 4:58 م

    لا اظن أنها ستكرر خطأ اوكرانيا ومن حقها اختيار مسارها دون المساس بغيرها

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