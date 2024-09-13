 روسيا تحذر الأطلسي في مجلس الأمن من عواقب السماح لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى

واشنطن: قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة إنه إذا سمحت الدول الغربية لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا فإن دول حلف شمال الأطلسي “ستكون في حرب مباشرة مع روسيا”.
وقال نيبينزيا للمجلس المؤلف من 15 عضوا “الحقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيكون طرفا مباشرا في أعمال قتالية ضد قوة نووية.. أعتقد أن عليكم ألا تنسوا هذا وأن تفكروا في العواقب”.
(رويترز)
ههه تحذير لن يجد صداه في القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز ✌️🇷🇺💪🚀
لا حل الا مع ادارة ترامب وكما قال بايدن يقود العالم الى حرب عالميه ثالثه فازمه اكرانيا كان يمكن حلها سلميا من بدايتها لكن الايدي السامه تدفع بشباب اكرانيا للمحرقه ومايحدث هو نتيجه لخطا. سياسة بايدن فلماذا لانعترف بالحقيقه ونضع اليد على الجرح …..زيلينسكي ليس اكثر من منفذ لاوامر امريكا والغريب ان الشعب الاكراني وقياده الجيش لم تنقلب عليه لوقف المهزله في اكرانيا …قائد الجيش لايعرف اين اختفى فهل هذه بوادر لأنقلاب القياده العسكريه ؟؟