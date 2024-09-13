 روسيا تحذر الأطلسي في مجلس الأمن من عواقب السماح لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى

واشنطن: قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة إنه إذا سمحت الدول الغربية لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا فإن دول حلف شمال الأطلسي “ستكون في حرب مباشرة مع روسيا”.

وقال نيبينزيا للمجلس المؤلف من 15 عضوا “الحقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيكون طرفا مباشرا في أعمال قتالية ضد قوة نووية.. أعتقد أن عليكم ألا تنسوا هذا وأن تفكروا في العواقب”.

(رويترز)