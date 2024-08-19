روسيا تحظر أنشطة مؤسسة كلوني على أراضيها

موسكو: أعلن المدعي العام الروسي الاثنين حظر أنشطة مؤسسة أنشأها نجم السينما الأمريكي جورج كلوني وزوجته المحامية والناشطة الحقوقية أمل علم الدين على الأراضي الروسية بتهمة “تشويه سمعة روسيا”.

وقال المدعي العام في بيان “نعلن أن أنشطة +مؤسسة كلوني للعدالة+ غير مرغوب فيها على أراضي بلدنا”، متهما المنظمة بـ”القيام بعمل مكثف يهدف إلى تشويه سمعة روسيا، ودعم نشاط مدّعي الوطنية وأعضاء الجماعات الإرهابية والمتطرفة المحظورة”.

وجاء في البيان الذي حمل عنوان “مكتب المدعي العام الروسي يقدّر موهبة التمثيل لدى نشطاء هوليوود”، أنه “تحت ستار الأفكار الإنسانية، يقدم هؤلاء +المحاربون من أجل العدالة+ مبادرات للتحقيقات الجنائية تستهدف أعلى السلطات الروسية”.

بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، صعّدت السلطات الروسية حملات قمع المعارضة إلى مستويات غير مسبوقة منذ الاتحاد السوفياتي.

في تموز/يوليو، رفعت مؤسسة كلوني، إلى جانب منظمات غير حكومية أخرى، قضية أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، متهمة روسيا بانتهاك حقوق الإنسان للأوكرانيين الذين قتلوا في هجوم صاروخي على فينيتسا عام 2022.

في أوائل آب/أغسطس، حظر المدعي العام الروسي مؤسسة كونراد أديناور الألمانية المؤيدة للديموقراطية باعتبارها “غير مرغوب فيها”، وفي تموز/يوليو اتخذ الإجراء نفسه مع مؤسسة “موسكو تايمز” الإخبارية.

وتصنيف منظمة ما على أنها “غير مرغوب فيها” يجبرها على إغلاق أبوابها في روسيا، وقد يعرّض الروس الذين يعملون لصالحها أو يمولونها أو يتعاونون معها للملاحقة القضائية.

(أ ف ب)