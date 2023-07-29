سياسة | دولي | روسيا

روسيا تحظر تصدير الأرز مؤقتا حتى نهاية العام الحالي

منذ ساعة واحدة

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موسكو: أعلن مجلس الوزراء الروسي، اليوم السبت، فرض حظر مؤقت على تصدير حبوب الأرز حتى نهاية العام الحالي، حفاظا على استقرار السوق المحلية.

وقال مجلس الوزراء في بيان نقلته وكالة سبوتنيك اليوم: “فرضت الحكومة حظرا مؤقتا على تصدير حبوب الأرز وستكون القيود سارية حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2023. وقد تم اتخاذ القرار للحفاظ على الاستقرار في السوق المحلية”.

وفي وقت سابق، أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامتشينكو، أن مجلس الوزراء الروسي سيحيل قريبا إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مشروع مرسوم بشأن التسويات بالروبل لتصدير المنتجات الزراعية.

وقالت أبرامشينكو للصحافيين: “ناقشت الحكومة بالفعل مشروع مرسوم الرئيس الروسي بشأن الإجراءات الخاصة لفتح حسابات للمشترين الأجانب للمنتجات الزراعية الروسية في المصارف المصرح لها بذلك”.

وأضافت قائلة: “سيتم إرساله (مشروع المرسوم) إلى رئيس الدولة للنظر فيه في المستقبل القريب. وقد سبق أن استعرضت ودعمت الإدارة القانونية للدولة هذه الوثيقة”.

وتنص الوثيقة على إمكان فتح حسابات خاصة بالروبل والعملات من النوع “زد” (حسابات خاصة) لقبول مشتري المنتجات الزراعية الروسية، وستحدد الحكومة قائمة بهذه المنتجات.

(د ب ا)

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