سياسة | دولي | روسيا

روسيا تحظر دخول أراضيها على 9 يابانيين بينهم وزير الخارجية

3 - مارس - 2025

حجم الخط
0

موسكو: أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول 9 مواطنين يابانيين إلى أراضي البلاد بينهم وزير الخارجية تاكيشي إيواي.

وقالت الوزارة في بيان الإثنين إن اليابان تواصل فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضافت أنه ردا على العقوبات، تم منع 9 مواطنين يابانيين من الدخول إلى روسيا إلى أجل غير مسمى.

وتضم القائمة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيواي، والسفير الياباني في كييف ناكاجوم ماساشي، والسفير الياباني السابق في كييف ماتسودا كونينوي، وممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وبعض رجال الأعمال.

وانضمت اليابان إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين في معاقبة موسكو على حرب أوكرانيا، كما فرضت عقوبات على مئات المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، إلى جانب شركات ومنظمات.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشنّ روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

مقتل 6 وإصابة 80 في غارات جوية روسية مكثفة على أوكرانيا
7 - يونيو - 2025
أوكرانيا تتعرض لهجوم بالصواريخ والمسيّرات أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص
6 - يونيو - 2025
الكرملين: موسكو ستقرر “كيف ومتى” ترد على هجوم أوكرانيا على القواعد الجوية الأسبوع الماضي
5 - يونيو - 2025
تعثّر أجندة ترامب في غزة وأزمات خارجية تقوّض زخم رئاسته
4 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية