روسيا تحظر دخول أراضيها على 9 يابانيين بينهم وزير الخارجية

موسكو: أعلنت وزارة الخارجية الروسية حظر دخول 9 مواطنين يابانيين إلى أراضي البلاد بينهم وزير الخارجية تاكيشي إيواي.

وقالت الوزارة في بيان الإثنين إن اليابان تواصل فرض عقوبات على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضافت أنه ردا على العقوبات، تم منع 9 مواطنين يابانيين من الدخول إلى روسيا إلى أجل غير مسمى.

وتضم القائمة وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيواي، والسفير الياباني في كييف ناكاجوم ماساشي، والسفير الياباني السابق في كييف ماتسودا كونينوي، وممثلين عن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) وبعض رجال الأعمال.

وانضمت اليابان إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وحلفاء آخرين في معاقبة موسكو على حرب أوكرانيا، كما فرضت عقوبات على مئات المسؤولين الروس، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين، إلى جانب شركات ومنظمات.

ومنذ 24 فبراير/ شباط 2022، تشنّ روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

(الأناضول)