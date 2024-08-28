روسيا تحظر دخول 92 مواطنا أمريكيا لأراضيها بينهم صحافيون

موسكو: أعلنت روسيا الأربعاء منع 92 مواطنا أمريكيا من دخول أراضيها، بينهم صحافيون في وسائل إعلام بارزة، متهمون بنشر “معلومات خاطئة” عن الجيش الروسي الذي يقاتل في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إن “دخول روسيا ممنوع نهائيا على 92 مواطنا أمريكيا يمثلون عالم الأعمال، (إضافة إلى) شخصيات في مجالي الأبحاث والثقافة، وصحافيين ووسائل إعلام”.

وأدرج موظفون في صحف نيويورك تايمز ووول ستريت جورنال وواشنطن بوست على القائمة التي تضاف إلى عقوبات فرضتها روسيا سابقا على مئات المواطنين الأمريكيين الآخرين ومن دول غربية أخرى.

تتهم موسكو هؤلاء الصحافيين “بالتورط في إعداد ونشر معلومات كاذبة عن روسيا والقوات المسلحة الروسية” والمشاركة في “حرب هجينة شنتها واشنطن”.

وتشمل القائمة التي تضم 92 اسما والصادرة الأربعاء أفرادا عسكريين وأساتذة جامعات ومديري أعمال وسياسيين وموظفين في النظام القضائي الأمريكي.

تدهورت العلاقات بين موسكو وواشنطن إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 والذي يعتبره الكرملين صراعا بالوكالة مع حلف شمال الأطلسي (ناتو). والولايات المتحدة هي أهم داعم عسكري ومالي لكييف.

وتبنّت الدول الغربية العديد من حزم العقوبات الاقتصادية والمالية ضد روسيا، مستهدفة مسؤوليها، ومواردها في مجال الطاقة، ونظامها المصرفي، وشركات الطيران التابعة لها، وعددا من القطاعات الأخرى.

(أ ف ب)