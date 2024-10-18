روسيا تختبر الجاهزية القتالية لوحدة مزودة بصواريخ نووية

موسكو: نقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع الروسية القول اليوم الجمعة إن روسيا تختبر الجاهزية القتالية لوحدة مزودة بصواريخ باليستية عابرة للقارات من طراز (يارس) في منطقة تقع إلى الشمال الغربي من موسكو.

ويصل مدى صواريخ يارس، التي يمكن نشرها في صوامع إطلاق أو تركيبها على منصات إطلاق متحركة، إلى 11 ألف كيلومتر كما أنها قادرة على حمل رؤوس نووية متعددة.

وأجرت روسيا سلسلة من التدريبات النووية هذا العام، في ما يقول محللون أمنيون إنها إشارات تهدف إلى ردع الغرب عن التدخل بشكل أكبر في الحرب في أوكرانيا.

وتجري أحدث هذه المناورات في نفس الأسبوع الذي أجرى فيه حلف شمال الأطلسي مناوراته النووية السنوية وكشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن “خطة النصر” الخاصة به.

وعلى مدار الحرب، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بيانات متكررة للتذكير بأن روسيا تمتلك أكبر ترسانة نووية في العالم، لكنه أصر على أنها لا تحتاج إلى اللجوء إلى الأسلحة النووية للانتصار في أوكرانيا.

(رويترز)