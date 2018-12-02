روسيا تختتم اختبارات صاروخ “بانتسير” قبل نهاية عام 2018

منذ 2 ساعتين
روسيا تختتم اختبارات صاروخ “بانتسير” قبل نهاية عام 2018

0
حجم الخط

موسكو: تستكمل روسيا اختبارات الطيران للنسخة الجديدة من صاروخ منظومة الدفاع الجوي طراز “بانتسير-إس أم-سي في”، والمصمم لتدمير الطائرات دون طيار، قبل نهاية عام 2018، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء الأحد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق العام الجاري، عن 10 هجمات استهدفت منشآت عسكرية روسية في سورية باستخدام طائرات دون طيار، وقد نجحت في صدها، وخاصة باستخدام “بانتسير- إس”.

ويشار إلى أن منظومة الدفاع الجوي “بانتسير” مصممة من أجل تغطية المرافق العسكرية والمدنية ضد أي هجوم جوي تحت الظروف الجوية والالكترونية المختلفة، وعلى مدار الساعة. (د ب أ)

كلمات مفتاحية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار متعلقة

الكرملين يؤكد عزم بوتين زيارة السعودية عام 2019

الكرملين يؤكد عزم بوتين زيارة السعودية عام 2019

منذ 7 ساعات
بوتين يأسف لإلغاء ترامب اللقاء معه خلال قمة العشرين ويعتبر أن الحوار “ضروري”

بوتين يأسف لإلغاء ترامب اللقاء معه خلال قمة العشرين ويعتبر أن الحوار “ضروري”

منذ 16 ساعة
بوتين رسم خريطة لماكرون ليشرح له مسار السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش

بوتين رسم خريطة لماكرون ليشرح له مسار السفن الأوكرانية في مضيق كيرتش

1 - ديسمبر - 2018
الرئاسة الروسية: يجري الإعداد لزيارة بوتين إلى السعودية

الرئاسة الروسية: يجري الإعداد لزيارة بوتين إلى السعودية

30 - نوفمبر - 2018

مختارات

بن سلمان يصل موريتانيا وسط رفض شعبي

بن سلمان يصل موريتانيا وسط رفض شعبي

منذ 2 ساعتين
البحرين تنهي انتخاباتها الخامسة والحكومة تقدم استقالتها

البحرين تنهي انتخاباتها الخامسة والحكومة تقدم استقالتها

منذ 2 ساعتين
“مبارك” يتخلف عن مواجهة “مرسي” بـ”اقتحام السجون”

“مبارك” يتخلف عن مواجهة “مرسي” بـ”اقتحام السجون”

منذ 2 ساعتين
ترامب سيرسل الطائرة الرئاسية لنقل جثمان بوش الأب إلى واشنطن

ترامب سيرسل الطائرة الرئاسية لنقل جثمان بوش الأب إلى واشنطن

منذ 3 ساعات

إشترك في قائمتنا البريدية