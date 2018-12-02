روسيا تختتم اختبارات صاروخ “بانتسير” قبل نهاية عام 2018

موسكو: تستكمل روسيا اختبارات الطيران للنسخة الجديدة من صاروخ منظومة الدفاع الجوي طراز “بانتسير-إس أم-سي في”، والمصمم لتدمير الطائرات دون طيار، قبل نهاية عام 2018، بحسب ما أوردته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء الأحد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في وقت سابق العام الجاري، عن 10 هجمات استهدفت منشآت عسكرية روسية في سورية باستخدام طائرات دون طيار، وقد نجحت في صدها، وخاصة باستخدام “بانتسير- إس”.

ويشار إلى أن منظومة الدفاع الجوي “بانتسير” مصممة من أجل تغطية المرافق العسكرية والمدنية ضد أي هجوم جوي تحت الظروف الجوية والالكترونية المختلفة، وعلى مدار الساعة. (د ب أ)