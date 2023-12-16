سياسة | دولي | روسيا

روسيا تخطط لإطلاق 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات في 2024

منذ 27 دقيقة

عملية اختبار سابقة لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في روسيا

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موسكو: قال قائد قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية الليفتنانت جنرال سيرغي كاراكاييف يوم الجمعة إن روسيا تخطط لإطلاق 7 صواريخ باليستية عابرة للقارات في عام 2024.

وفي مقابلة مع صحيفة “رد ستار” الروسية، قال كاراكاييف إنه خلال الأعوام الخمسة الماضية، أجرت قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية 20 عملية إطلاق لصواريخ باليستية عابرة للقارات في إطار تجارب الطيران لأنظمة الصواريخ الجديدة والتدريبات للقوات المسلحة الروسية.

وقال كاراكاييف إن روسيا والولايات المتحدة تواصلان تبادل المعلومات بشأن عمليات الإطلاق المخططة للصواريخ العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي يتم إطلاقها من غواصات.

(د ب أ)

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