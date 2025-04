روسيا تخفف عقوبة السجن بحق فنانتين بسبب مسرحية عن زوجات لجهاديين في سوريا

موسكو: خففت محكمة روسية، الأربعاء، عقوبة السجن على كاتبة مسرحية ومخرجة أدينتا بـ “تبرير الإرهاب” في مسرحية.

وحُكم على المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة سفيتلانا بيتريتشوك بالسجن ست سنوات، في تموز/يوليو، بسبب مسرحية عن نساء يتزوجن من جهاديين في سوريا.

وجرى تخفيف الحكمين الصادرين في حقهما إلى خمس سنوات وسبعة أشهر لبيركوفيتش، وخمس سنوات وعشرة أشهر لبيتريتشوك، وفق تسجيل صوتي للجلسة نشرته محكمة الاستئناف العسكرية لمنطقة موسكو، حيث عُقدت.

وأثار توقيف الفنانتين، العام الماضي، صدمة في أوساط المجتمع الفني في روسيا الذي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة من الكرملين منذ أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا.

VIDEO: Russian director Yevgeniya Berkovich and writer Svetlana Petriychuk appear in a Russian military court, where they were sentenced to six years in prison for “justifying terrorism” in a 2021 play about women marrying jihadists in Syria.

