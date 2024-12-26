سياسة | دولي | روسيا

روسيا تخفف عقوبة السجن بحق فنانتين بسبب مسرحية عن زوجات لجهاديين في سوريا

26 - ديسمبر - 2024

المخرجة بيركوفيتش (يمين) والكاتبة بيتريشوك، أثناء إعلان الحكم في موسكو. 8 يوليو 2024. ا ف ب

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موسكو: خففت محكمة روسية، الأربعاء، عقوبة السجن على كاتبة مسرحية ومخرجة أدينتا بـ “تبرير الإرهاب” في مسرحية.

وحُكم على المخرجة إيفغينيا بيركوفيتش والكاتبة سفيتلانا بيتريتشوك بالسجن ست سنوات، في تموز/يوليو، بسبب مسرحية عن نساء يتزوجن من جهاديين في سوريا.

وجرى تخفيف الحكمين الصادرين في حقهما إلى خمس سنوات وسبعة أشهر لبيركوفيتش، وخمس سنوات وعشرة أشهر لبيتريتشوك، وفق تسجيل صوتي للجلسة نشرته محكمة الاستئناف العسكرية لمنطقة موسكو، حيث عُقدت.

وأثار توقيف الفنانتين، العام الماضي، صدمة في أوساط المجتمع الفني في روسيا الذي يواجه ضغوطاً غير مسبوقة من الكرملين منذ أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا.

كتبت بيركوفيتش قصائد تنتقد الهجوم العسكري الروسي في أوكرانيا، وأبدى داعموها اعتقادهم بأن المحاكمة قد تكون مرتبطة بهذا الأمر.

وجهت النيابة العامة للفنانتين المسرحيتين اتهامات بشأن مسرحيتهما “فينيست، الصقر الشجاع”، التي قدّمتاها عام 2021، وتدور أحداثها حول نساء روسيات جرى إغراؤهن بالزواج من مسلحي تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا، وسجنهن عند عودتهن إلى روسيا.

وحصلت المسرحية على جائزتين ضمن مكافآت “القناع الذهبي” المسرحية العريقة.

شدّد الكرملين قبضته على المؤسسات الفنية منذ شن هجومه على أوكرانيا في عام 2022. وغادر فنانون بارزون كثر روسيا مذاك.

(أ ف ب)

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  1. يقول S.S.Abdullah:
    يناير 7, 2025 الساعة 10:41 ص

    عندما تحب، وتعمل على تدوين علاقة الحب رسمياً بعقد (زواج) شرعي/قانوني، فأنت (مذنب/مجرم)؟!🤭🤣🫣

    أليس هذا معنى أو ما تفهم كخلاصة حكمة ما ورد تحت عنوان (روسيا تخفف عقوبة السجن بحق فنانتين بسبب مسرحية عن زوجات لجهاديين في سوريا) https://www.alquds.co.uk/?p=3437664

    هل هذا منطقي أو موضوعي أو قانوني، أم هذا واقع حال دولة (الظلم)، في عام 2025؟!🥸🧐🤬

    رد

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