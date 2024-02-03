سياسة | دولي | روسيا

روسيا تدعو لاجتماع مجلس الأمن بشأن الضربات الأمريكية بالعراق وسوريا

3 - فبراير - 2024

متحدثة وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا

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موسكو: أدانت روسيا، السبت، الضربات الأمريكية على مناطق بالعراق وسوريا، وطلبت عقد اجتماع “عاجل” لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.
وقالت متحدثة وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحافي، إن “الولايات المتحدة أظهرت مجدداً جوهرها العدواني وتجاهلها للقانون الدولي”.
ووفقا لمتحدثة الخارجية الروسية، أدت الهجمات إلى تدمير البنية التحتية المدنية ووقوع إصابات في صفوف المدنيين بالبلدين.
وأضافت: “ندين بشدة العمل الصارخ الجديد للعدوان الأمريكي البريطاني ضد دول ذات سيادة، ونسعى إلى النظر بشكل عاجل في الوضع الحالي من خلال مجلس الأمن الدولي”.

(الأناضول)



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  1. يقول ابو سمرة:
    فبراير 3, 2024 الساعة 3:43 م

    مسخرة روسية!! وماذا عن الهجوم الروسي ضدد أوكرانيا وتدمير البنية التحتية المدنية ووقوع إصابات في صفوف المدنيين في أوكرانيا.

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