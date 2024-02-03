روسيا تدعو لاجتماع مجلس الأمن بشأن الضربات الأمريكية بالعراق وسوريا

موسكو: أدانت روسيا، السبت، الضربات الأمريكية على مناطق بالعراق وسوريا، وطلبت عقد اجتماع “عاجل” لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القضية.

وقالت متحدثة وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحافي، إن “الولايات المتحدة أظهرت مجدداً جوهرها العدواني وتجاهلها للقانون الدولي”.

ووفقا لمتحدثة الخارجية الروسية، أدت الهجمات إلى تدمير البنية التحتية المدنية ووقوع إصابات في صفوف المدنيين بالبلدين.

وأضافت: “ندين بشدة العمل الصارخ الجديد للعدوان الأمريكي البريطاني ضد دول ذات سيادة، ونسعى إلى النظر بشكل عاجل في الوضع الحالي من خلال مجلس الأمن الدولي”.

(الأناضول)





