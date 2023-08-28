مقاتلتان روسيتان تعترضان مسيّرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود

موسكو: أعلنت روسيا، الإثنين، اعتراض مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو مسيّرتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: “في 28 أغسطس (آب) تم رصد تحليق طائرتين أمريكيتين مسيّرتين طراز إم كيو-9 ريبير وآر كيو-4 غلوبال هوك، باتجاه المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود”.

وأضافت: “من أجل منع الانتهاك المحتمل لحدود الدولة الروسية والتصدي لسلوك طائرات الاستطلاع الإلكترونية دون طيار، حلقت مقاتلتان روسيتان من قوات الدفاع الجوي”.

وأردفت: “نتيجةً لإجراءات قوات الدفاع الجوي، قامت الطائرتان الأمريكيتان المسيرتان بتغيير وجهة الطيران وغادرتا مناطق الاستطلاع الجوي في منطقة شبه جزيرة القرم”.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأمريكي حول البيان الروسي.

(الأناضول)