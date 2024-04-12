سياسة | دولي | روسيا

روسيا ترسل نظاما للدفاع الجوي ومدربين عسكريين إلى النيجر

منذ ساعة واحدة

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داكار: أرسلت روسيا نظام دفاع جوي و100 مدرب عسكري إلى النيجر في غرب أفريقيا.

وذكر تلفزيون النيجر الرسمي “آر.تي.إن” أمس الخميس، أن أفرادا عسكريين من وزارة الدفاع الروسية، سوف يقومون بنصب نظام الدفاع الجوي، وتدريب جنود النيجر على استخدامه.

وسبق تلك الخطوة محادثة هاتفية بين رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تشياني، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في نهاية آذار/مارس الماضي.

جدير بالذكر أنه حتى الانقلاب العسكري، في تموز/ يوليو الماضي، كانت النيجر الحليف الديمقراطي الأخير لأمريكا وفرنسا ودول أوروبية أخرى، في القتال ضد الميليشيات المتطرفة بمنطقة الساحل، حيث يواصل الجهاديون اكتساب نفوذ.

وفي آذار/ مارس الماضي، أنهى المجلس العسكري تعاونه العسكري مع أمريكا، في القتال ضد الإرهاب. وتشغل القوات المسلحة الألمانية، قاعدة جوية في نيامي، ما زال مستقبلها غير واضح.

وأظهر التلفزيون الرسمي صورا لطائرة روسية طراز “إليوشين 76” هبطت في مطار نيامي، يوم الأربعاء.

(د ب أ)

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