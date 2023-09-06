روسيا تستبق زيارة بلينكن لكييف بقصف لسوق يوقع عشرات القتلى والجرحى

لندن-«القدس العربي»- ووكالات: قُتل 16 شخصاً على الأقلّ وأصيب 31 آخرون بجروح في قصف روسي استهدف، أمس الأربعاء، سوقاً تجارية في شرق أوكرانيا على بُعد نحو ثلاثين كلم من باخموت، التي تشهد معركة دامية مع قوات موسكو منذ أكثر من عام. وتزامن ذلك مع زيارة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكييف.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي أنّ “مدفعية الإرهابيين الروس قتلت 16 شخصاً في بلدة كوستيانتينيفكا في منطقة دونيتسك”، مشيراً إلى إصابة سوق ومتاجر وصيدلية. وأضاف: “للأسف عدد القتلى والجرحى قد يرتفع”.

وأظهرت صور كاميرا مراقبة نشرها زيلينسكي شارعاً تجارياً صغيراً هادئاً فيما يدوّي فجأة صوت مقذوف يليه انفجار قوي. وفي مقطع فيديو آخر يمكن رؤية المباني وقد اشتعلت فيها النيران. وأفاد مكتب المدعي العام عن إصابة 31 شخصاً بجروح. وأضافت النيابة على تلغرام أنّ “عمليات الإنقاذ مستمرّة، ولا يزال هناك أشخاص تحت الأنقاض”.

وقتل شخص جراء هجوم بمسيّرات روسية استهدف منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا، وفق ما أعلن صباح الأربعاء الحاكم المحلي أوليغ كبير، مضيفاً أن منشآت مرفئية وزراعية تضرّرت في القصف.

وفي الأثناء، وصل بلينكن إلى كييف في زيارة مفاجئة حيث أكد خلال لقائه نظيره الأوكراني دميترو كوليبا تصميم الولايات المتحدة على دعم كييف لتحرير الأراضي المحتلة.

كما التقى أيضاً زيلينسكي للبحث في الهجوم المضادّ وكذلك عملية إعادة إعمار البلاد مستقبلاً، علماً أنّ أوكرانيا كانت من أفقر دول أوروبا قبل الغزو.

وشكر زيلينسكي بلينكن على دعم واشنطن، قائلاً: “نحن سعداء لأننا لسنا وحدنا”، مضيفاً: “سنخوض هذا الشتاء مع شركائنا”. وقال: “شكرًا لكم على دعمكم المالي، إنه أمر بالغ الأهمية”.

وردا على زيلينسكي، قال بلينكن: “نحن مصممون على مواصلة السير جنباً إلى جنب معك. طلب مني الرئيس (جو) بايدن الحضور لأؤكد من جديد دعمنا بقوة لضمان أننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل التحدي المباشر المتمثل في الهجوم المضاد، فضلاً عن الجهود طويلة المدى لمساعدة أوكرانيا على بناء قوة للمستقبل تمكنها من الردع والدفاع ضد أي عمل مستقبلي”.

وصوّت البرلمان الأوكراني، الأربعاء، بغالبية واسعة على تعيين رستم عمروف، وهو تتري من شبه جزيرة القرم، وزيراً للدفاع. وقال عمروف على صفحته على فيسبوك: “سأقوم بكل شيء ممكن وغير ممكن من أجل انتصار أوكرانيا، حين نحرر كل شبر من بلادنا وكل فرد من أفراد شعبنا”.

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