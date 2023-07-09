روسيا تسقط صواريخ فوق القرم ومنطقتين على حدود أوكرانيا

موسكو: قال مسؤولون روس إن أنظمة الدفاع الجوي بالبلاد أسقطت اليوم الأحد أربعة صواريخ أحدها فوق شبه جزيرة القرم، التي استولت عليها روسيا من أوكرانيا وضمتها لأراضيها، وثلاثة فوق منطقتي روستوف وبريانسك عند الحدود مع أوكرانيا.

وقال سيرغي أكسيونوف الحاكم الذي عينته روسيا في شبه جزيرة القرم على تطبيق تليغرام إنه تم إسقاط صاروخ كروز قرب مدينة كيرتش في شبه جزيرة القرم دون أن يتسبب في أضرار أو إصابات. ولم يحدد أكسيونوف الموقع الذي انطلق منه الصاروخ.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 في خطوة لم تحظ باعتراف دولي.

وقال مسؤولون محليون إن حركة المرور على جسر القرم الذي يربط شبه الجزيرة بالبر الرئيسي الروسي عادت بعد توقفها على ما يبدو، دون تحديد سبب هذا التوقف.

وفي واقعة أخرى، قال فاسيلي جولوبيف حاكم منطقة روستوف الروسية على تليغرام إن الدفاع الجوي أسقط أيضا صاروخا أوكرانيا فوق المنطقة.

وكتب جولوبيف “لم تقع إصابات. الحطام ألحق أضرارا جزئية بأسطح عدة مبان”.

كما كتب ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك على تيليجرام أن الجيش الروسي أسقط صاروخين أوكرانيين. وقال بوجوماز إن منشأة لنشر الأخشاب دمرت بالكامل نتيجة سقوط أحد الصاروخين.

واتهمت موسكو مرارا أوكرانيا بشن هجمات على أهداف داخل روسيا. وتنفي كييف ذلك قائلة إنها تخوض حربا دفاعية على أراضيها.

(رويترز)